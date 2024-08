Pisa, incendio nell'appartamento: morta bimba di 3 anni. "Il rogo dal forno a microonde"

25 agosto 2024 a

Una bambina è morta in seguito all'incendio dell'appartamento in cui viveva con la sua famiglia originaria del Senegal, a Santa Croce sull'Arno, nel Pisano, in via Turi. Il rogo si è sviluppato al secondo piano di una palazzina. I vigili del fuoco avevano liberato 4 minori e 2 adulti che erano rimasti bloccati. Trasportata d'urgenza in ospedale, per la bambina però non c'è stato nulla da fare.

La piccola vittima aveva tre anni. L'incendio è avvenuto nella tarda mattinata di oggi. I soccorritori hanno provato a rianimarla per oltre un'ora, poi la dichiarazione del decesso al suo arrivo all'ospedale. Dodici le persone sopravvissute al rogo, di cui 8 sono state portate in ospedale a Empoli e a Pontedera; tra loro anche minori e nessuno di loro sarebbe in condizioni preoccupanti.

I Vigili del Fuoco hanno evacuato tre bambini e due adulti, di cui una donna incinta, che erano impossibilitati ad uscire dalla propria abitazione attigua a quella interessata dalle fiamme. Nel contempo un'altra squadra, mentre estingueva l'incendio, trovato la bambina priva di sensi. L'appartamento dove è divampato l'incendio è stato posto sotto sequestro mentre quello attiguo, anch'esso interessato dalle fiamme, è stato dichiarato inagibile. Secondo una prima ricostruzione di quanto accaduto le fiamme sarebbero partite da un forno a microonde.

"Quella di oggi è una tragedia che nessuno avrebbe mai voluto dover vedere. Esprimo tutto il mio cordoglio ai familiari della bambina che ha perso la vita nell'incendio divampato nell'appartamento di via Turi e a tutta la comunità senegalese". Così su Facebook il sindaco di Santa Croce sull'Arno, Roberto Giannoni. "Appena appresa la notizia - racconta -, mi sono precipitato sul luogo. Purtroppo non ci sono parole che possono colmare il dolore di questa famiglia, ma esprimo con la mia presenza la vicinanza di tutta la cittadinanza". "Ringrazio per il loro lavoro in questo frangente e per l'umanità manifestata nella situazione i vigili del fuoco, i carabinieri e tutti gli operatori e i soccorritori delle nostre associazioni di volontariato intervenute sul posto - aggiunge il sindaco -. Al momento stiamo lavorando per trovare una sistemazione per le 12 persone sopravvissute all'incendio, che vivevano in quegli appartamenti e che nell'immediato non potranno rientrare in casa.Rimaniamo come amministrazione a disposizione per le esigenze che potranno manifestarsi nei prossimi giorni in merito a questo fatto".