Tesla in fiamme, le auto di Elon Musk sotto attacco: roghi a Roma e in Francia

Tesla sotto attacco. Si indaga a 360 gradi per far luce sulle cause del maxi rogo divampato nella notte in una concessionaria della casa automobilistica di Elon Musk alla periferia di Roma che ha coinvolto 17 auto. Sul posto vigili del fuoco e polizia che indagano sull'accaduto. Le fiamme sono state spente dai pompieri e sono stati effettuati rilievi. Gli investigatori vaglieranno le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Al momento non si può escludere nessuna ipotesi, compreso il dolo. "Terrorismo": lo ha scritto su X Elon Musk commentando il maxi rogo. Il miliardario ha risposto così al post di un account, DogeDesigner, che sostiene come quello di Roma non sia "un incendio in un negozio; è un attacco terroristico".

"Siamo consapevoli dell'incidente occorso a Roma oggi. Stiamo attivamente investigando l'accaduto e collaboreremo con le autorità locali per determinare le cause dell'evento". E' quanto si apprende da Tesla in merito all'incendio divampato in una concessionaria Tesla in via Serracapriola a Roma in cui sono andate alcune auto.