Meteo, Sottocorona: "Sacche molto grosse e importanti", dove scoppiano i temporali

L'estate sta pian piano volgendo al termine. E le temperature cominceranno a calare sempre di più. Come spiega Antonio Sanò, fondatore del sito www.ilMeto.it, già dalle prossime ore si noterà un'atmosfera diversa dai giorni precedenti. La nuvolosità sarà infatti più marcata al Centro-Nord accompagnata anche da precipitazioni su Piemonte e Lombardia. Il resto della penisola, invece, vedrà un tempo più stabile. Nel Meridione - soprattutto nella Sicilia - si potranno sfiorare i 40 gradi e, in generale, i 35-37 gradi sulle altre zone del Centro-Sud.

Il tempo cambierà un po’ martedì 27 e mercoledì 28 agosto; in queste due giornate si faranno sentire gli effetti di una goccia fredda in quota. Ricordiamo che, in parole semplici, una goccia fredda non è altro che una zona dell’atmosfera più fredda delle zone circostanti. Questa goccia si è staccata dalla depressione attiva tra l’Islanda e le Isole Britanniche. Martedì e mercoledì, quindi, aumenterà decisa l’instabilità atmosferica, a carico delle regioni centro-meridionali. Temporali pomeridiani con grandine potranno colpire diffusamente tutta la dorsale appenninica, le zone interne e la Sicilia, martedì anche molte zone della Toscana.

Il meteorologo di La7 Paolo Sottocorona ha aggiunto che ci sarebbero delle grosse sacche di maltempo pronte a rilasciare pesanti rovesci nelle prossime ore sul versante dell'Abruzzo e del Centro-Sud: "Sono sacche molto grosse e importanti".