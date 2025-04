Meteo, Mario Giuliacci: "Ecco dove pioverà fortissimo". 25 aprile rovinato

Trascorse Pasqua e Pasquetta, gli italiani sono già in attesa di scoprire che tempo farà per il prossimo ponte in agenda: quello del 25 aprile. Al momento, come spiega il colonnello Mario Giuliacci nel suo sito meteogiuliacci.it , si apre una fase di tregua, che però sarà di breve durata e comunque caratterizzata da un po' di instabilità residua, specie nella giornata di mercoledì 23 aprile.

Si intravede già l'arrivo di una nuova perturbazione che fra la fine di mercoledì 23 e la giornata di giovedì 24 aprile porterà piogge sparse su gran parte del Centro-Nord, con parziale coinvolgimento anche delle regioni meridionali. E dopo questa perturbazione subito, in rapida sequenza, ne passerà un'altra. Questo significa che passeremo tutto il ponte del 25 aprile con l'ombrello aperto? In realtà no, perché i momenti piovosi, che comunque non mancheranno, si alterneranno a fasi decisamente più asciutte e soleggiate. Cerchiamo allora di capire quali sono le indicazioni che arrivano dai modelli previsionali e dove, in particolare, cadrà la pioggia durante il lungo fine settimana di festa.