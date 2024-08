Roma, uomo trovato morto con la testa nel frigorifero: è giallo

27 agosto 2024 a

Non avevano più ricevuto sue notizie gli amici dell'uomo trovato morto nella sua abitazione con la testa appoggiata nel frigorifero. A lanciare l'allarme era stata una collega di lavoro dell'uomo che non riusciva più a mettersi in contatto con l'amico. La donna, infatti, si era insospettita dopo che l'uomo non si era presentato in ufficio come era solito fare.

La polizia allertata dalla collega dell'uomo è intervenuta nell'abitazione dopo la segnalazione della donna. Ed ecco che gli inquirenti si trovano davanti alla macabra scoperta. L'uomo, 65 anni, tedesco, viveva in via di Santa Colomba, all'interno della riserva della Marcigliana (Roma). La vittima è stata ritrovata a terra lunedì mattina, senza vestiti, con la testa dentro al frigorifero.

A quanto s'apprende dalle prime ricostruzioni sulla vicenda, l'uomo sarebbe morto per cause naturali a seguito di un malore improvviso. Il 65enne si sarebbe sentito male mentre apriva la porta del frigorifero cadendo così violentemente a terra. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato Fidene e la polizia scientifica. Dagli accertamenti effettuati dal medico legale non sono emersi segni di violenza fisica che possano far pensare a una colluttazione. Inizialmente era stao riferito che si trattava di una donna .