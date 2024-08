Bayesian, altri due indagati oltre al capitano. L'accusa al marinaio di guardia in plancia

28 agosto 2024 a

Salgono a tre gli indagati per il naufragio del Bayesian, il veliero di 56 metri affondato il 19 agosto scorso al largo di Porticello in provincia di Palermo, in cui sono morte sette persone. La procura di Termini Imerese guidata da Ambrogio Cartosio questa mattina ha notificato l'avviso di garanzia ad altri due membri dell'equipaggio dopo averlo fatto ieri al comandante James Cutfield.

Gli altri indagati per naufragio e omicidio plurimo colposi sono Tim Parker Eaton, 56 anni ingegnere inglese ufficiale di macchina, e il marinaio connazionale di 22 anni Matthew Griffith che era di guardia in plancia al momento dell'affondamento.

Bayesian, colpo di scena: indagato Tim Parker Eaton, l'errore fatale in sala macchine

Parker Eaton era il responsabile della sala macchine, il cuore del veliero, una delle zone che non devono mai allagarsi, pena il rischio di affondamento. L'ipotesi degli inquirenti è che invece le porte stagne che separano il locale tender dalla sala macchine e da altri locali del ponte inferiore, siano rimaste aperte durante i minuti precedenti all'inabissamento. "Se il sistema di chiusura automatico fosse stato regolarmente in funzione, i sensori percepita la presenza dell'acqua avrebbero chiuso le porte stagne creando un ambiente 'a secco' sufficiente a garantire la galleggiabilità della nave", sottolinea un inquirente.

Le porte lasciate aperte per tutta la sera riguardano le eventuali responsabilità anche di Griffith che aveva a disposizione il sistema di chiusura d'emergenza che agisce sulle porte considerate "vitali" per far restare a galla lo scafo. Quel pulsante è in plancia e non sarebbe stato azionato.Non è ancora stato conferito l'incarico ai medici legali per eseguire le autopsie sui corpi delle sette vittime.

La procura, dopo aver notificato i tre avvisi di garanzia ad altrettanti membri dell'equipaggio, sta ultimando le traduzioni degli atti (il conferimento degli incarichi) nelle lingue di tutte le parti offese. Gli esami sui corpi del magnate Mike Lynch, della figlia 18enne Hannah Lynch, dell'avvocato Chris Morvillo e della moglie Neda, del banchiere Jonathan Bloomer e della moglie Judith, e del cuoco di bordo Recaldo Thomas, verranno eseguiti dagli anatomopatologi dell'Istituto di Medicina legale del Policlinico di Palermo.

Intanto in serata Matthew Griffith ha lasciato l'Italia con un volo partito da Palermo per Nizza. Altri membri dell'equipaggio stanno lasciando la Sicilia ma in Italia resta ancora il comandante James Cutfield che solo questo pomeriggio ha ricevuto copia del passaporto dall'ambasciata neozelandese. Con la moglie Crtistina partirà probabilmente già domani.