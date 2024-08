Gino Sorbillo, l'ultima pizza fa scoppiare la polemica: "Adesso si va sul ridicolo"

29 agosto 2024 a

Gino Sorbillo, il pizzaiolo napoletano tra i più famosi d'Italia è tornato sui social con un video di pochi secondi per mostrare ai suoi fan la sua nuova creazione culinaria: la pizza con il cocomero. "Non ti è bastata la pizza con l'ananas?", ironizza il maestro Sorbillo che ora ha voluto davvero osare con il nuovo inusuale ingrediente.

Ma c'è chi proprio non riesce a digerirla tutta questa creatività. Gli utenti sul web si sono davvero scatenati e se c'è già qualcuno che non vede l'ora di addentare il primo morso, c'è anche chi si chiede il costo di tale creazione. Ma c'è anche chi ci va giù più pesante accusando il pizzaiolo di pensare solo al ritorno economico.

Insomma, per molti la pizza con il cocomero è una vera e propria eresia. "Ciao Gino stai perdono i sensi?", scrive un utente sotto il post. "Ci mancava", aggiunge un altro. "Adesso si va sul ridicolo. Per vendere un prodotto che non ha bisogno di essere pubblicizzato. Per sempre salsiccia e friarelli", sentenzia un altro buongustaio a cui fa coda un altro utente che scrive: "A me piace la pizza. Con la frutta sopra è un altro piatto, di certo non pizza".