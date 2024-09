Bayesian, l'autopsia sui cadaveri: "Morte da confinamento", cosa è

05 settembre 2024 a

La tragedia del Bayesian comincia ad avere dei tratti più chiari sia sulla dinamica di quanto accaduto quella notte in mare, ma anche sulle modalità con cui è sopraggiunta la morte per le vittime. In attesa degli esami tossicologici, il cui esito sarà noto fra 60 giorni, sulle cause della morte dei coniugi Bloomer le autopsie, eseguite oggi al Policlinico di Palermo, confermano che anche il presidente della Morgan Stanley, Jonathan Bloomer, e la moglie Judith Elizabeth, sono morti nel veliero Bayesian per annegamento.

Non sono stati rilevati segni di violenza di altro genere. Stesso esito, lunedì scorso, era emerso dall’autopsia sui corpi dell’avvocato americano Chris Morvillo e sulla moglie Neda, anche loro periti nel naufragio dell’imbarcazione, avvenuto nella rada di Porticello (Palermo) il 19 agosto scorso. Domani gli esami autoptici saranno eseguiti su Mike Lynch e sulla figlia Hannah, entrambi inglesi.

Non fissati ancora quelli riguardanti il cuoco Recaldo Thomas, originario di Antigua e i cui parenti non sono stati ancora trovati. Secondo alcuni dettagli riportati da Repubblica, le vittime avrebbero consumato tutto l'ossigeno presente in una bolla d'aria che si sarebbe formata durante l'affondamento. Ma l'aria in pèochi istanti è diventata tossica per la presenza di anidride carbonica. I cadaveri non avevano acqua nei polmoni, nella trachea e nello stomaco. Per i medici si tratta di "morte da confinamento" o "annegamento a secco". Una fine atroce.