Bayesian, "incidente" prima del sopralluogo: l'ingegnere non arriva

Primo sopralluogo sul Bayesian, il veliero naufragato la notte del 19 agosto dello scorso anno nelle acque di Porticello, al largo di Palermo. Sul posto i consulenti delle parti civili e della procura. Il lussuoso yacht, recuperato dal mare dopo 10 mesi, è completamente sporco di fango e quasi del tutto distrutto. La notte della tragedia persero la vita il proprietario del veliero e magnate Mike Lynch e sua figlia Hannah, oltre ad alcuni suoi cari amici, Jonathan Bloomer e sua moglie Anne Elizabeth Bloomer e Chris Morvillo e la moglie Neda Nassiri. E il cuoco di bordo Recaldo Thomas, il primo ad essere recuperato e trovato fuori dallo yacht.

I tecnici della procura e i consulenti delle parti civili sono entrati nell'imbarcazione recuperata al termine di una complessa operazione costata 25 milioni. Uno degli esperti incaricati, tuttavia, non sarebbe riuscito ad arrivare perché coinvolto in un incidente stradale tra Bagheria e Casteldaccia ed è stato portato all'ospedale Civico di Palermo ma non in gravi condizioni. Si tratta di un ingegnere la cui auto elettrica avrebbe urtato altre macchine parcheggiate finendo per capovolgersi. Da un primo esame, pare che lo scafo dell'imbarcazione non presenti falle. Lo yacht, che ora si trova nel porto di Termini Imerese, dovrà essere bonificato e poi verranno eseguiti i rilievi. Per il naufragio sono indagati il comandante e due componenti dell'equipaggio.