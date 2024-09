Gagliole come Paderno: il figlio di 23 anni accoltella padre e madre poi tenta il suicidio

06 settembre 2024 a

Si è sfiorata un'altra tragedia come quella di Paderno Dugnano. A Gagliole, piccolo Comune in provincia di Macerata, nelle Marche, un giovane di 23 anni ha ferito a coltellate in casa i genitori e poi ha tentato il suicidio, puntando l'arma verso se stesso e ferendosi col coltello alla gola.

E' accaduto nel pomeriggio di oggi. Le indagini sono condotte dalla Compagnia carabinieri di Camerino e dal Reparto operativo di Macerata, che stanno cercando di ricostruire i contorni della vicenda. La donna, 60enne, è stata portata in ospedale a Camerino e non sarebbe in pericolo di vita. Più gravi le condizioni del 23enne, per le ferite alla trachea, e del padre, 65enne ex carabiniere, per lesioni da taglio a torace e addome. Il padre si trova in sala operatoria a Torrette di Ancona in prognosi riservata.

Alla base del folle gesto forse una lite col padre e la madre o altri motivi legati a problemi in famiglia La madre sarebbe stata raggiunta da una sola coltellata mentre contro il padre il ragazzo ha sferrato una serie di fendenti che hanno raggiunto il 65enne al torace e all'addome.

Secondo le prime testimonianze di parenti e vicini di casa, il giovane non avrebbe mai avuto in passato comportamenti tali da potere fare ipotizzare un'aggressione del genere, proprio come per il 17enne che a Paderno Dugnano, hinterland milanese, nella notte tra sabato e domenica scorsa ha accoltellato a morte il padre, la madre e il fratellino di 12 anni.