Chiudere la Fontana di Trevi è come blindare Roma

Caro Direttore, l’idea di chiudere la Fontana di Trevi inserendo un ticket a tempo, gratuito (per i romani) e a due euro (per i non romani), può far sorridere come una boutade di fine estate. Anche perché ricorda in qualche modo il celebre episodio di Tototruffa 62, in cui il geniale Totò si presenta come Antonio Trevi, proprietario dell’omonima fontana, che riesce a convincere l’oriundo Decio Cavallo a comprarsela. “Un buon bisinis”.