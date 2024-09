Viareggio, ecco il video-choc: investe il borseggiatore e recupera la borsetta, lui muore

10 settembre 2024 a

Si chiama Cinzia Dal Pino la donna che, dopo essere stata derubata della sua borsa nella notte di domenica 8 settembre, ha ucciso il 47enne algerino Malkoun Said, schiacciandolo con un'auto contro la vetrina di un negozio in via Coppini, a Viareggio.

A inchiodare la donna sono state le telecamere di videosorveglianza presenti lungo la via. Ora spunta anche il video, terrificante, che mostra quanto accaduto. Prima lo investe, poi lo schiaccia nuovamente con lo ruote dell'auto e la donna, infatti, infine e come se nulla fosse, scende dall'auto per riprendersi la borsetta. L'uomo era stato trovato a terra privo di sensi. A dare l'allarme era stata una coppia di passanti che inizialmente aveva pensato che l'uomo avesse avuto un arresto cardiaco. I sanitari del 118, in un primo momento, erano riusciti a rianimarlo, ma poi l'uomo è deceduto in ospedale a causa delle gravi ferite riportate su tutto il corpo.

La donna che è stata intercettata nel giro di poche ore ha 65 anni ed è una commerciante. Nei suoi confronti pende l'accusa di omicidio volontario. Quella della 65enne nei confronti dell'uomo sarebbe stata dunque una vera e propria vendetta. Il 47enne era un cittadino algerino, irregolare sul territorio e senza fissa dimora. Secondo le ricostruzioni degli inquirenti, una volta a terra, la vettura lo avrebbe travolto più volte, almeno tre.