Gratta e Vinci, vince 50mila euro ma non si accorge. E poi...

Grazie alla buona azione di un tabaccaio, una signora si è portata a casa la bellezza di 50mila euro. Questo è quanto accaduto a Viareggio, più nello specifico nella tabaccheria Del Corto di viale dei tigli sabato 28 agosto. Una signora del posto aveva acquistato un biglietto "Un'estate al mare" del valore di 10 euro. Ma, una volta grattato il tagliando, la sua reazione ha lasciato perplesso Lorenzo Del Corto, il titolare dell'esercizio.

"Pensare che inizialmente non se n’era neanche resa conto - ha raccontato Lorenzo -, È stato il terminale ad avvisarmi che quel biglietto superava la soglia dei 10mila euro. Così ho controllato meglio e mi sono accorto che la cliente non aveva grattato completamente il tagliando". Così la donna, insieme al titolare, ha completato l'azione e ha scoperto di aver vinto una somma clamorosa. Nel momento in cui sul biglietto è comparsa la scritta 50mila euro, l’emozione ha travolto tutti: "La signora è scoppiata a piangere e ci ha abbracciato fortissimo. Siamo davvero contenti che la vincita sia andata a lei - ha aggiunto il titolare - perché sta vivendo un periodo difficile, con problemi di salute in famiglia".