Scontrino, "tre piatti di carbonara e uno di trippa 45 euro": il conto che spiazza tutti

Tre piatti di carbonara e uno di trippa, una bottiglia d'acqua e una di Coca Cola, e due caffè: totale 45 euro. Il conto presentato a un tavolo di quattro persone in una taverna a Roma ha sorpreso i clienti. Uno di loro ha postato la foto dello scontrino su un gruppo Facebook creato proprio per lo scambio di opinioni e consigli sui ristoranti. Stando al conto, i quattro clienti della taverna hanno speso per il loro pranzo poco più di 11 euro a testa. Una cifra davvero bassa che oggi è diventata praticamente impossibile da vedere.

Emiliano, l'utente che ha voluto condividere la sua esperienza, ha commentato così il suo post: "Pranzo ottimo. Le porzioni erano giuste e cucinate molto bene". Il ristorante, quindi, è stato elogiato per il rapporto qualità-prezzo davvero eccellente. "Complimenti ai gestori", si legge in un commento sotto al post.

Nei giorni scorsi, a far discutere in toni positivi era stato anche un altro scontrino: 5 pizze, 5 bevande, stuzzicheria e coperto per un totale di 34 euro. Prezzi davvero convenienti che però, in quest'ultimo caso, risalgono a ben 22 anni fa. Il conto era stato ripescato qualche settimana fa da un utente di TikTok. Lo scontrino era stato emesso da una pizzeria di Termoli, in provincia di Campobasso, il 14 agosto del 2002.