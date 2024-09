Lecce, vodka il primo giorno di scuola? Ricoverata in coma etilico: il sospetto, cosa c'è dietro

12 settembre 2024 a

Una studentessa di appena 14 anni della provincia di Lecce è stata ricoverata in coma etilico dopo aver bevuto della vodka. Il superalcolico era contenuto all'interno di una semplice borraccia, che era stata portata dalla stessa ragazza in occasione del primo giorno di scuola e, quindi, della ripresa delle lezioni. Stando a quanto si apprende, la 14enne non sarebbe in pericolo di vita. Ma i sanitari preferiscono tenerla sotto osservazione. Non è escluso che si sia trattato di una sfida social.

La ragazzina, infatti, avrebbe bevuto la vodka in compagnia di alcune amiche durante una pausa prima della fine delle lezioni. Dopo aver assunto il superalcolico, la 14enne avrebbe iniziato a sentirsi male: ha vomitato e, poi raggiunto il bagno dell'istituto scolastico, sarebbe collassata. A lanciare l'allarme, sono state proprio le compagne di scuola della ragazzina, spaventatissime dall'evolversi della situazione. Il personale scolastico ha subito avvertito i sanitari del 118, e la studentessa è stata trasportata d'urgenza all'ospedale di Tricase, dove è ancora ricoverata in pediatria.

Dopo lo spavento, le forze dell'ordine sono al lavoro per capire come le studentesse abbiano ottenuto il superalcolico, se l'abbiano portato da casa o siano riuscite addirittura ad acquistarlo in qualche modo. E sull'accaduto ha avviato un'indagine interna anche la scuola, per stabilire eventuali responsabilità.