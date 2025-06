Milano, sospeso prof per molestie alla studentessa: "Sei più bella se dimagrisci"

Un professore di un liceo privato di Milano è stato sospeso per molestie nei confronti di una sua studentessa di 16 anni. L'uomo, un 32enne, è accusato di molestie sessuali. La ragazza stava attraversando un periodo complicato, tra depressione e disturbi alimentari. Da qui è nata una certa confidenza con il suo insegnante con il quale si era confidata. I due si scrivevano ogni giorno su WhatsApp. Lui la chiamava "tesoro" e le consigliava di dimagrire per apparire più bella. Ma c'è dell'altro. In qualche occasione le avrebbe messo la mano su una coscia mentre guidava, gesto che aveva messo molto a disagio la ragazzina.

Come riporta il Corriere della Sera, i fatti risalgono a ottobre 2024. Dopo una cena organizzata tra insegnanti e studenti, la ragazza sarebbe rimasta da sola con il professore in questione. Il 32enne l'ha poi invitata a sedersi accanto a lui sul divano. E subito dopo l'avrebbe iniziata a toccare in varie parti del copro intime. Infine, anche un bacio sulla guancia sfiorando le labbra della 16enne.