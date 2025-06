Maturità 2025, ecco tutte le tracce: dal Gattopardo a Paolo Borsellino

Oggi, 18 giugno, iniziano gli esami di maturità per 524.415 studenti, di cui 511.349 interni e 13.066 esterni. La prima prova, comune a tutti gli indirizzi, è quella di lingua italiana, con sei ore per svolgere una delle sette tracce proposte dal Ministero dell’Istruzione, suddivise in tre tipologie: due analisi del testo, tre testi argomentativi e due temi di attualità. Il ministro Giuseppe Valditara ha annunciato in diretta al Tg1 i codici per aprire i plichi telematici con le tracce.

Per l’attualità, una traccia invita a riflettere su un messaggio di Paolo Borsellino, “I giovani, la mia speranza”, in cui il giudice assassinato dalla mafia sottolinea l’importanza della cultura della legalità tra i giovani per contrastare la mafia. Per l’analisi del testo, le tracce propongono una poesia senza titolo di Pier Paolo Pasolini, “Appendice 1” da “Dal diario”, che riassume il suo percorso letterario, e un passaggio de “Il Gattopardo” di Tomasi di Lampedusa, sulla visita di Angelica alla famiglia Salina.

Le tracce argomentative includono: un testo di Piers Brendon sugli anni Trenta; un articolo di Riccardo Maccioni sul rispetto come parola dell’anno Treccani; un saggio di Telmo Pievani sull’impatto ambientale e la cementificazione; un testo di Anna Meldolesi e Chiara Lalli sull’indignazione nei social media. Per il testo argomentativo, gli studenti devono riassumere il brano, individuarne i punti chiave e sviluppare riflessioni personali sul tema proposto.