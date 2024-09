Pompei, 14enne accoltellato alla schiena a scuola. Il motivo? Sconcertante

12 settembre 2024 a

a

a

Il rinomato Istituto alberghiero di Pompei 'Brescia' in via Sacra è balzato su tutte le pagine di cronaca a causa di un terribile episodio avvenuto questa mattina. Un semplice battibecco tra due studenti si è trasformato nel giro di pochi minuti in una vera e propria aggressione fisica.

A restare gravemente ferito è stato un quattordicenne che è stato accoltellato da un coetaneo. A quanto s'apprende dalle prime ricostruzioni, a scatenare l'accesa discussione, sarebbero stati motivi legati a una ragazza. Il giovane, nonostante sia stato ferito alla schiena, non si trova in pericolo di vita. Il ragazzino è stato portato nell'ospedale più vicino alla scuola. L'aggressore si trova, invece, sotto la custodia delle forze dell'ordine.

Cinzia Del Pino fuori dal carcere: la decisione del giudice dopo l'arresto per aver travolto il borseggiatore

Dato che entrambi i ragazzi sono minori, la situazione sarà, infatti, esaminata dalla Procura dei Minori di Napoli, che dovrà decidere l'iter da adottare. Nel corso di queste ore gli agenti di Polizia oltre che ad avviare le indagini hanno anche interrogato i diversi testimoni presenti all'interno dell'Istituto. Il sindaco di Pompei ha espresso solidarietà alla vittima e ha confermato "che saranno attivati incontri di sensibilizzazione nelle scuole per prevenire future situazioni simili. È essenziale che la società intera si impegni a offrire ai giovani strumenti adeguati per una gestione sana delle emozioni e dei conflitti, affinché episodi così gravi non possano ripetersi".