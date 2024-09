Padova, infarto dopo intervento al seno: la morte atroce di Helen Comin

14 settembre 2024 a

a

a

È morta dopo un intervento chirurgico al seno Helen Comin, 50enne di Cittadella, in provincia di Padova, ma originaria di Rosà, in provincia di Vicenza. L'operazione per la sostituzione delle protesi mammarie impiantate una decina di anni fa le ha provocato un arresto cardiocircolatorio. Portata d’urgenza all’ospedale di Castelfranco, la donna prima è andata in coma per via della mancata ossigenazione del cervello, poi ha lottato per cinque giorni tra la vita e la morte. Nella mattinata di martedì 10 settembre i sanitari ne hanno constatato il decesso.

Nel frattempo, la Procura di Treviso ha aperto un procedimento per omicidio colposo a carico dei due medici che hanno effettuato l’intervento. Ieri, venerdì 13 settembre, il corpo della 50enne è stato sottoposto ad autopsia. E l’esame avrebbe confermato le cause della morte. Tuttavia, per sapere se c'è una relazione fra l’operazione al seno e il decesso sarà necessario attendere gli esami tossicologici il cui responso arriverà non prima di sessanta giorni.

"In 30 anni si cambia": il dna lo incastra per un delitto del '95, ma niente cella

Al momento, come riporta il Corriere della Sera, l’unica ipotesi scartata è quella di un reazione allergica, che non potrebbe essersi manifestata con problemi cardiaci. Helen Comin viveva a Pozzetto di Cittadella con il marito e i quattro figli. Dopo l'operazione, tutto sembrava essere andato per il meglio. Poi, però, un’ora dopo la fine dell’intervento il dramma. La Comin si era risvegliata normalmente ed era stata trasferita nel reparto post operatorio. A un certo punto il collasso. Le condizioni della donna si sono aggravate velocemente. In pochi minuti sul posto è intervenuto anche il Suem 118 e la 50enne è stata trasportata nel reparto di rianimazione dell’ospedale San Giacomo di Castelfranco dove poi è deceduta.