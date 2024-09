Parma, secondo bimbo trovato morto nello stesso luogo: "Quadro tragico e agghiacciante"

Foto: Lapresse

Dopo poco più di un mese dal ritrovamento del corpo di un neonato senza vita in un giardino di Vignale di Traversetolo (Parma), c'è un nuovo giallo. Un altro ritrovamento è avvenuto nello stesso luogo dopo quello dello scorso 9 agosto. Come ha riportato Quarto Grado, la trasmissione Mediaset in onda su Rete 4, i carabinieri avrebbero ritrovato il corpicino di un secondo bambino. Per tanto, sono state delegate analisi genetiche e ulteriori indagini.

Stando a quanto emerso dalle indagini della Procura di Parma, i resti del secondo neonato - ovvero delle ossa - sarebbero antecedenti rispetto a quelli ritrovati ad agosto. I preliminari esiti dell'autopsia avrebbero constato che si tratta di un maschio, che è deceduto dopo il parto. Ma ancora non sono chiare le cause del decesso. Dell'esame si occupa il medico legale Valentina Buggelli e un fetologo. La madre del neonato, una 22enne del posto, è stata identificata, così come il padre, coetaneo della ragazza.

"Già c'era una notizia complessa e particolare che ha sconvolto l'intera comunità. Se venisse confermata questa seconda notizia, a oggi non abbiamo né conferme né smentite, il quadro generale si farebbe ancora più tragico e agghiacciante. Ci auguriamo che gli inquirenti che stanno lavorando a questo caso possano fare chiarezza quanto prima". Lo dice al tg di TvParma il sindaco di Traversetolo Simone Dall'Orto, parlando del ritrovamento dei resti di un secondo neonato a Vignale, dopo quello di agosto. "Non ci siamo fatti nessuna idea, è una cosa talmente grossa che è difficile da commentare. Tante persone sono rimaste come il sottoscritto senza parole".