Merate, ingoia uno spazzolino da denti e finisce in ospedale: medici sotto-choc, ecco la dinamica

17 settembre 2024 a

a

a

Ingoia uno spazzolino da denti e finisce in ospedale: i medici del Mandic di Merate, nel Lecchese, non potevano credere ai loro occhi quando una 19enne si è presentata da loro al pronto soccorso nella notte tra domenica 15 e lunedì 16 settembre con questo corpo estraneo nello stomaco. La ragazza aveva accidentalmente ingoiato uno spazzolino da denti, che poi le si è bloccato nello stomaco. “Mia mamma lo stava usando per controllarmi la gola perché mi faceva male – ha raccontato la diretta interessata al Giorno –. Non so cosa sia successo: le è scivolato e l’ho ingoiato”.

Lo spazzolino è scivolato lungo la gola e l’esofago della 19enne senza soffocarla ed è finito nello stomaco, non provocando per fortuna nessuna lesione agli organi interni. Una volta giunta all'ospedale, la giovane è stata prima sottoposta a una radiografia e poi a una gastroscopia per rimuovere il corpo estraneo. Dunque, non è servito un intervento chirurgico. L'équipe dell’ospedale di Merate è riuscita ad estrarre l'oggetto dalla bocca della paziente per via endoscopica.

Forte esplosione in un palazzo a Colonia: chi inchioda la telecamera di sorveglianza

Lo spazzolino "essendo fatto di materiale plastico, non era pericoloso in sé – ha spiegato a Repubblica Arnaldo Amato, direttore dell’Unità operativa complessa di Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva dell’Asst di Lecco –. A essere preoccupante era però la lunghezza dell’oggetto: non sarebbe mai riuscito a percorrere l’intestino per venire espulso naturalmente e quindi è stato indispensabile rimuoverlo”.