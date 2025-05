Lecco, non riesce a leggere il giuramento? Addio cittadinanza italiana

Episodio curioso in quel di Pescate. Siamo in provincia di Lecco, all'interno del palazzo comunale della piccola città. Un kosovaro di 45 anni, che vive e lavora qui da 10 anni, sta per vivere uno degli avvenimenti più importanti della sua vita: sta per ricevere la cittadinanza italiana direttamente dal sindaco Dante De Capitani. L'uomo è arrivato preparato all'appuntamento: ha i documenti in regola, ha frequentato un corso di lingua e ha superato l’esame di livello B1 obbligatorio per legge. La pratica sembrava una questione di mera formalità. Ma qualcosa è andato storto.

Come riporta Il Giorno, il kosovaro si è presentato in municipio per la lettura della formula di giuramento: "Giuro di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato". Ma non ci è riuscito. Nemmeno con l'aiuto della moglie e dei figli. "Ma come è possibile?", ha domandato il primo cittadino. Parla solo con noi familiari e parenti e con i colleghi di lavoro, che sono tutti kosovari – la riposta di moglie e figli per spiegare e per difenderlo –. Non ha occasione di parlare italiano..".