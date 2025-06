Entra in casa di notte: il proprietario spara, per il ladro finisce male

Tentato furto finisce nel sangue nella frazione collinare di San Severino , nel comune cilentano di Centola , in provincia di Salerno: un uomo ha sorpreso tre ladri nella sua abitazione e ha reagito sparando e ferendo uno dei malviventi. l colpo esploso ha raggiunto un giovane di 28 anni, successivamente identificato come uno dei presunti responsabili del tentato furto. Dopo l’intervento del personale del 118, il ferito è stato trasportato d’urgenza all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania, ma a causa delle condizioni critiche è stato trasferito in nottata al Cardarelli di Napoli, dove resta ricoverato in prognosi riservata.

Gli altri due sono in fuga: anche un altro bandito potrebbe essere stato ferito ma la circostanza è in fase di accertamento. Nell'abitazione sono intervenuti i carabinieri che stanno indagando e cercando i fuggitivi. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, tre uomini, presumibilmente di origine albanese, hanno fatto irruzione nell'abitazione. Il proprietario, accortosi della presenza dei ladri, ha impugnato un'arma regolarmente detenuta e ha sparato, colpendo uno dei tre. Sul posto sono intervenuti i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sapri, insieme ai colleghi della Stazione di Centola. Le ricerche dei due complici in fuga sono in corso. Indagini serrate per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.