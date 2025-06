Paola Barale, il sogno proibito: "Alto 1,90, nero, bellissimo"

In cerca di nuove avventure, di nuove pagine di vita da scrivere. Paola Barale si dice infatti pronta a rimettersi in gioco, anche in amore. L'attrice e conduttrice si è concessa a un'intervista rilasciata a Nuovo Tv, intervista in cui ammette di essere alla ricerca di un uomo che possa davvero prendersi cura di lei. Ma non solo. La Barale, senza troppi peli sulla lingua, tratteggia anche l'identikit ideale dell'uomo che va cercando: "Mi piacerebbe andare a sbattere contro uno di un metro e novanta, nero, bellissimo, che si innamori di me subito". Insomma, le idee sono chiarissime.

Negli ultimi tempi l'ex di Raz Degan si sente più libera e piena di energia. E aggiunge: "Mi diverto molto di più da quando sono entrata in menopausa". In ogni caso, l'uomo giusto deve avere altre caratteristiche ben precise: "Mi piacciono boni e giovani. Danno un’energia diversa. Voglio una persona non narcisista, che abbia tempo per me e mi comprenda, con cui costruire un progetto insieme e, soprattutto, che non si senta in competizione con me perché non è una gara. E poi che non sia tirchio, non russi e non mi tradisca...". Una figura non poi così semplice da individuare.