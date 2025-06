Donnarumma coi piedi? Rimedia una figuraccia mondiale

Quasi insuperabile tra i pali, con la pecca (oramai nota) nella gestione palla tra i piedi. Gianluigi Donnarumma è così, e deve lavorare molto in fase di possesso. Il portiere ex Milan, fresco campione d’Europa, ha quasi combinato un pasticcio nell’ultimo match del Mondiale per club vinto contro i Seattle Sounders, per 2-0, che ha portato il Psg definitivamente in testa al girone B davanti al Botafogo, con la sorprendente eliminazione dell’Atletico Madrid.

Gigio ha servito la palla a un avversario che, per sua fortuna, l'ha sparata alta sulla traversa. Tutto è nato da un passaggio arretrato di Fabian Ruiz, in una azione quasi simile all’errore visto qualche anno fa contro il Real Madrid che porto Karim Benzema in rete al Bernabeu, oltre che all’eliminazione della squadra del campo.

L’errore è stato combinato nella propria area di rigore: Donnarumma ha stoppato la sfera ma non l’ha rinviata né passata subito al giocatore più vicino, continua a tenerla tra i piedi cedendo al pressing avversario.