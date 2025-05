Islam, qual è oggi il rischio più grande

Che a sinistra si dicano spesso cose sconclusionate non è una gran notizia. Ma la faccenda si fa più seria quando, con una nonchalance che lascia di sasso, si aggiunge alla consueta insensatezza un tocco di irresponsabile pericolosità. Così: deve esserci una specie di piacere perverso nel rischiare (...) di metterci tutti nei casini per il gusto di una dichiarazione, per il disturbo ossessivo-compulsivo che induce alcuni onorevoli a non privarci del loro pensierino quotidiano sulle agenzie e sui social. Di che si tratta? Da una mezza giornata, è partito il tam tam per accogliere qui in Italia – così, genericamente, senza verifiche, “a prescindere” come avrebbe detto Totò – gli studenti stranieri, in particolare pro Pal e sostenitori della causa di Gaza, che dovessero avere problemi a Harvard o altrove. Vengano tutti qui, dicono alcuni fenomeni progressisti.

Ah sì? Anche quelli che – da mesi – hanno organizzato proteste violente? Anche quelli che, in America e altrove, si sono distinti in una specie di “caccia all’ebreo” nei campus? Sarebbero pure queste le “vittime” del “perfido Trump” a cui dovremmo immediatamente dare asilo? Roba da matti. Poi, però, siccome il caso è un regista sopraffino e sa inventare coincidenze temporali altamente significative, proprio ieri – dalle nostre parti – è venuta fuori un’altra notizia. E qui si smette di sorridere. Ecco i fatti: uno studente ventenne, egiziano, con casa a Lecco e studi universitari a Milano, nel tempo libero – mettiamola così – si dedicava alla propaganda islamista e a trafficare con la preparazione di ordigni esplosivi. Ovviamente il tipo è stato arrestato. Ma non si può non rimanere preoccupati – nel mondo delle persone con la testa sulle spalle – davanti a un’evidenza: ormai il rischio è quello del “jihadista della porta accanto”. Non di uno che venga da un teatro di guerra in Medio Oriente, cioè un guerrigliero immediatamente riconoscibile come tale. No: un apparente bravo ragazzo, uno tutto casa e università, e che però (Internet offre infinite opzioni) si prepara a qualche atto spettacolare.