Novara, investe l'ex moglie davanti a scuola del figlio. Poi scende e l'accoltella

Prima tenta di investire la ex moglie davanti alla scuola del figlio, poi scende dall'auto e la accoltella: a fermarlo i passanti che hanno assistito alla scena. È successo a Soriso, piccolo centro in provincia di Novara, nella zona del Lago d'Orta, intorno alle 8 di oggi, martedì 24 settembre. L'uomo e la donna, rispettivamente 40 e 39 anni, sono entrambi di nazionalità senegalese ma da molti anni residenti in Italia. Dopo il doppio tentativo di omicidio, l'ex moglie è stata trasportata all'ospedale Santissima Trinità di Borgomanero in gravi condizioni con prognosi riservata. Per fortuna, però, non sarebbe in pericolo di vita.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'uomo avrebbe atteso la ex moglie davanti alla scuola del figlio, che dista un centinaio di metri dalla casa dove la donna si è trasferita dopo la separazione. Dopo averla vista, l'avrebbe investita con l'auto. Poi, dopo averla travolta, vedendola a terra, l'avrebbe raggiunta e l'avrebbe colpita con un coltello. A evitare l'ennesimo femminicidio i testimoni presenti, che hanno subito allertato i soccorsi e le forze dell'ordine. I carabinieri che si trovavano in zona, dunque, sono arrivati dopo la segnalazione e hanno arrestato il 40enne per tentato omicidio. Poi lo hanno portato in caserma. A bloccare l'uomo, prima dell'arrivo del 112, sarebbe stato il papà di uno dei bambini che frequentano la scuola teatro della violenza e alcuni operai impegnati in un cantiere nelle vicinanze.