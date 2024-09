Marta Bianca Mannino, mangia un piatto di zucca e muore: cosa la ha stroncata

27 settembre 2024 a

Mangia un piatto a base di zucca e muore dopo poche ore: è successo alla 32enne Marta Bianco Mannino, che si era appena trasferita in una casa nuova col marito William. Dall'ospedale di Mirano, quello in cui la donna è stata ricoverata subito dopo aver avvertito il malessere, fanno sapere che sarebbe stata proprio la prima cena in quell'appartamento a ucciderla. L'ipotesi più forte è che a stroncarla sia stata una reazione allergica.

La tragedia è avvenuta nella serata di domenica 22 settembre. La 32enne, pittrice di professione, avrebbe mangiato un piatto a base di zucca preparato da lei stessa. Zucca che pare avesse mangiato più volte anche nei giorni precedenti, stando a quanto riporta Il Gazzettino. Appena sveglia, la donna avrebbe accusato forti dolori addominali e nausea. A quel punto suo marito avrebbe chiamato i soccorsi e la 32enne sarebbe stata portata via in ambulanza. In ospedale, però, sarebbe arrivata in condizioni molto gravi. Ed è lì che è morta poche ore dopo.

A stabilire che la causa della morte sia stata la zucca è stata l'autopsia, effettuata nei giorni successivi al decesso. È possibile, quindi, che la 32enne sia stata colpita da una violenta reazione allergica oppure da una forte intolleranza alimentare che lei forse conosceva, ma che non credeva avrebbe scatenato conseguenze così estreme.