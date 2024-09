Maria Campai, dopo la mattanza il killer ha preparato un video per Tik Tok

29 settembre 2024 a

"Volevo scoprire che cosa si prova ad uccidere". Lo avrebbe detto agli investigatori il 17enne fermato con le accuse di omicidio volontario premeditato e occultamento di cadavere per l’omicidio di Maria Campai, 42 anni, avvenuto a Viadana (Mantova), dopo averla conosciuta online.

Secondo alcune indiscrezioni i carabinieri hanno "trovato alcune ricerche fatte su internet con i dispositivi in uso al ragazzo in cui viene spiegato come neutralizzare una persona a mani nude". Fin qui il quadro di questo terribile delitto. Ma c'è dell'altro. Il 17enne infatti andava matto per allenamento e per il fisico scolpito.

Così il suo account Tik Tok è pieno di video in cui esibisce il suo corpo. E anche subito dopo il terribile omicidio, con il cadavere ancora caldo della povera Maria, le sue abitudini non hanno assolutamente subito cambiamenti. Come riporta il Corriere, il ragazzo si è allenato, ha realizzato un video da postare su Tik Tok, poi ha cenato con la mamma e il papà per poi scendere giù in garage e navigare in pace sul cellulare. Alla fine è andato su per stendersi a letto. La routine agghiacciante di un assassino senza scrupoli. Proprio in quelle ore, mentre lui si allenava, la sorella di Maria la cercava disperata in tutta la zona di Viadana...