Sammy Basso, il titolare del ristorante racconta i suoi ultimi istanti di vita: "È stato straziante"

L notizia della morte di Sammy Basso ha scosso tutta l'Italia. E il titolare del ristorante di Villa Razzolini Loredan di Asolo (Treviso) ha raccontato la sua ultima giornata su questa Terra. "La mamma stringeva Sammy tra le braccia, in una coperta: piangeva e lo baciava. Era già volato in cielo", ha detto il ristoratore. Un malore fatale che è stato il tragico epilogo di una scena straziante.

"Quello che mi è rimasto impresso - ha raccontato Sergio Dussin, il titolare del ristorante - è stato il bacio della mamma, che lo teneva in braccio avvolto in una coperta. Mi sono inginocchiato di fronte a lei e al papà e, parlando con loro, ho detto che dovrò per sempre ringraziare Sammy per i tanti consigli che mi ha dato".

Sammy Basso si trovava a cena con i familiari quando si è sentito male. Sul posto è arrivata subito l'ambulanza del Suem 118 e i medici hanno tentato in tutti i modi di rianimarlo. Ma tutto è stato vano. Il suo corpo è stato adagiato su un tavolo, coperto da una coperta con un cuscino. Al suo fianco c'erano i suoi amici, in lacrime, che sono rimasti nel ristorante fino a tarda notte. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per gli accertamenti necessari, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare.