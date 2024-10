Crotone, "il Suv speronava le auto": cosa è successo poco prima dello sparo e del pestaggio del poliziotto

07 ottobre 2024 a

Un banale incidente stradale si è trasformato in un violentissimo scontro con un morto per un colpo di pistola e un ferito grave: è accaduto nel primo pomeriggio a Crotone, dove un pizzaiolo di 44 anni, Francesco Chimirri, è stato ucciso in seguito a una colluttazione dallo sparo di un poliziotto 37enne libero dal servizio che poi ha rischiato il linciaggio. L’agente, in borghese, stava percorrendo in auto una strada dell’abitato di Isola Capo Rizzuto, centro a pochi chilometri da Crotone, quando ha notato la Dacia Duster su cui viaggiava Chimirri insieme a un’altra persona che urtava alcune vetture parcheggiate.

La Duster non si è fermata e a quel punto l’agente con la sua Peugeot 208 ha iniziato a inseguirla fino alla periferia sud di Crotone. La corsa è terminata al quartiere Lampanaro, dove abitano i genitori di Chimirri. Gli occupanti delle due vetture sono scesi dalle auto ed è nato un alterco poi degenerato in rissa. Il poliziotto, per difendersi, avrebbe dapprima usato il suo sfollagente ma avrebbe comunque avuto la peggio nei confronti dei due uomini che lo stavano percuotendo. A quel punto avrebbe estratto la pistola d’ordinanza facendo fuoco tre volte. Solo un colpo ha raggiunto la vittima ma è stato fatale.

Chimirri è morto in ambulanza mentre veniva trasportato all’ospedale San Giovanni di Dio di Crotone. Nel frattempo il padre del pizzaiolo e, pare, altri familiari, sono scesi per strada ed hanno continuato a percuotere in modo violentissimo il poliziotto. Tanto che sull’asfalto è rimasta la pistola d’ordinanza e alcuni denti che evidentemente gli sono volati durante un’aggressione che si stava trasformando in un linciaggio. Attualmente l’agente, che presta servizio alla questura di Crotone, versa in gravissime condizioni all’ospedale di Catanzaro: le ferite al volto rendono necessario un intervento chirurgico ma non sarebbe in pericolo di vita. I carabinieri hanno proceduto al sequestro degli abiti dei familiari della vittima che hanno preso parte all’aggressione contro il poliziotto e non si esclude un provvedimento di fermo nei confronti di alcuni di loro. Acquisito le immagini registrate dalle telecamere del sistema di videosorveglianza della zona. Chimirri era un pizzaiolo noto a Isola Capo Rizzuto ma era anche molto popolare per i video su TikTok che faceva insieme alla famiglia e che lo avevano portato ad avere 157.000 follower. In molti hanno espresso il loro cordoglio dicendosi sconvolti per una morte che considerano assurda.