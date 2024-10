Fuori dal coro, scandalo a Roma: cosa trova l'inviata nel capannone occupato dai rom

17 ottobre 2024 a

Una occupazione da record a Roma Est. Le telecamere di Fuori dal coro, su Rete 4, entrano in un ampio capannone in cui, dal 2022, si sono installate diverse famiglie di rom. E i legittimi proprietari, Marinella, Gianfranco e Maurizio, sono impotenti: "Non possiamo entrare, non sappiamo nemmeno cos'hanno fatto".

Anche per questo le immagini riprese dalla troupe guidata dall'inviata Delia Mauro, sono ancora più sconcertanti.

Dentro i capannoni ci sono ben quattro casette, costruite con i mattoni. E poi "un macchinone", sottolinea l'inviata facendo inquadrare l'auto di lusso parcheggiata davanti alla casupola.

"Intanto qui ci vivono in quattro... Poi davanti a noi ce ne stanno altre due: 5 e 6". Dall'altra parte del muro "ci sono altri 5 mini-appartamenti, in più ci sono quelle casette costruite in mattoni e materiali riciclati dai cassonetti, che sono altre cinque. Quindi in tutto siamo sulla ventina di casette costruite qui dentro al capannone". Tutto, ovviamente, abusivo.

"Togliere tutti i privilegi a questa gente - è uno dei commenti alla clip condivisa su X -, creare luoghi con mura alte e spesse lontani dai centri abitati, controllati da militari, le loro uscite devono essere giustificate e controllate in ingresso ed uscita. Se vogliono liberi di i lasciare l'Italia". Anche questo è il frutto dell'esasperazione di cittadini vittime dell'illegalità ormai tollerata.