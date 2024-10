Frosinone, trova un montone nel giardino: 77enne uccisa a testate nella schiena

Roberto Tortora 17 ottobre 2024 a

Orrore urbano inconcepibile quello materializzatosi a Frosinone, dove una donna di 77 anni è stata aggredita da un montone (sì, un montone avete letto bene) nel proprio giardino di casa ed è morta sotto i colpi dell’animale. Si chiamava Silvana Minotti e la tragedia si è consumata intorno alle 18 in via Selva Casilina, una zona periferica al confine tra Frosinone e i comuni di Alatri e Ferentino. L’animale, impazzito, ha sferrato diverse testate alla schiena della povera donna, vittima dei suoi colpi. La donna, un’imprenditrice agricola, è stata colpita di sorpresa, alle spalle e non ha potuto difendersi. Dopo l’aggressione, l’animale è fuggito nelle campagne circostanti. Sul posto è intervenuto il personale dell'Ares 118, che ha tentato inutilmente di rianimare la donna, ormai deceduta per le gravi lesioni agli organi interni. Sono in corso ora le indagini dei Carabinieri della locale stazione di Frosinone. La salma della donna è stata rimessa a disposizione della famiglia.



Quella della signora Minotti è la seconda morte assurda nel giro di pochi giorni nel frusinate, perché il 14 ottobre a San Giovanni Campano, verso le 18:30 in via Arasciarra, un uomo di 68 anni, il signor Franco Buttarazzi, è caduto nel giardino di casa da una scala, mentre stava potando un albero di ulivo, battendo violentemente la testa. L’uomo è deceduto sul posto, dove sono intervenuti i Carabinieri che hanno solo potuto constatare la morte.

Tragedia solo sfiorata, infine, per un giovane colpito di striscio dal frammento di un proiettile, durante una battuta di caccia al cinghiale. L’incidente è avvenuto tra le montagne di Amaseno, una zona boschiva in provincia di Frosinone. Il ragazzo è stato trasferito in eli-ambulanza all’ospedale “Santa Maria Goretti” di Latina e le sue condizioni, per fortuna, non destano preoccupazione. La dinamica dei fatti è ancora in fase di accertamento e di indagini da parte dei Carabinieri della compagnia di Frosinone.