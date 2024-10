Bologna, esonda il Ravone: "Salite ai piani alti", scatta l'allarme

19 ottobre 2024 a

A un mese dalla terza alluvione l'Emilia Romagna rivive l'emergenza per le piene dei fiumi e le forti piogge. Questa sera, sabato 19 ottobre, è esondato il torrente Ravone a Bologna. Di qui l'appello del sindaco Matteo Lepore e del Comune: "Tutte le persone che abitano nella zona di via Saffi e zona Ravone devono salire immediatamente ai piani alti e restare in casa col telefono. In questi minuti il torrente Ravone ha superato i livelli di allarme e sta uscendo in alcuni punti. Diverse strade di questa zona sono chiuse. Non mettetevi in auto".

A causa delle forti piogge e del vento, inoltre, un grosso albero è caduto in via Don Minzoni a Bologna bloccando il traffico. Il maltempo sta causando danni a Cesenatico, in provincia di Forlì-Cesena, e nelle zone di Gatteo e Savignano. Decine gli interventi dei vigili del fuoco del comando provinciale per persone bloccate in casa dall'acqua, per autisti in difficoltà, alberi caduti e allagamenti. In generale, comunque, tutta Italia sta affrontando un momento difficile per via del maltempo. Tra le regioni più colpite la Sicilia, che da mesi era in preda a una forte siccità. In Emilia, intanto, è stata diramata l'allerta rossa fino alla mezzanotte di sabato, da domenica sarà arancione.