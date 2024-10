Finisce di cenare, va a letto e muore. Il fidanzato ricoverato: "Abbiamo mangiato funghi"

27 ottobre 2024 a

Una donna di 44 anni è morta questa mattina a Propata, nel genovese, a causa di un’intossicazione da funghi raccolti ieri insieme al fidanzato, ricoverato in gravi condizioni, ma fortunatamente non in pericolo di vita. La donna si è sentita male nella notte, il fidanzato ha chiamato i soccorritori indicando come possibile causa i funghi mangiati ieri sera e raccolti nei boschi. All’arrivo dei soccorritori la donna era già morta. Il fidanzato è stato ricoverato al San Martino.



Intanto è stato ritrovato il cercatore di funghi disperso in Friuli. Sta bene: si era riparato in un ricovero dopo aver sbagliato direzione nel percorrere il conoide Grave di Gere, dove effettivamente è presente un paesaggio lunare con ghiaie e saliscendi che confondono l’orientamento. Il sessantottenne invece di andare verso ovest, ovvero verso il parcheggio dell’auto, è andato verso est, risalendo le ghiaie finché all’approssimarsi del buio ha visto il ricovero dove si è riparato. I soccorritori della stazione Valcellina del Soccorso Alpino, che sono riusciti a salire per un tratto con la jeep, da lontano hanno visto una luce all’interno del ricovero e si sono avvicinati, trovandolo. Lo hanno accompagnato in paese, a Claut, dove i familiari sono venuti a recuperarlo.