Tivoli, bengalese stupra una 16enne in stazione: come l'hanno fermato

04 novembre 2024 a

a

a

Stava violentando una 16enne alla stazione di Tivoli, ma è stato bloccato dai presenti, che, allertati dalle grida di aiuto della ragazzina, hanno chiamato i carabinieri. Per l'episodio i Carabinieri della Compagnia di Tivoli hanno arrestato in flagranza un ventiquattrenne originario del Bangladesh senza fissa dimora.

Scattato l'allarme, i militari sono arrivati rapidamente sul posto e, soccorsa la ragazza, secondo le direttive del Pm di turno della Procura della Repubblica di Tivoli, la hanno accompagnata all'ospedale di Tivoli, dove è stato attivato il Codice Rosa. La ragazzina è stata quindi ascoltata dai carabinieri in modalità protetta alla presenza di un'esperta. L'uomo è stato arrestato e accompagnato nel carcere di Rebibbia a disposizione della Procura per la richiesta di convalida e di applicazione della misura cautelare

Secondo le ricostruzioni, la ragazzina sarebbe stata avvicinata all'improvviso in una parte isolata della sala d'attesa della stazione del Comune a mezz'ora di distanza da Roma. Erano le 18.30 circa e la 16enne stava aspettando un treno per tornare a casa. Sono state le sue urla ad attirare l'attenzione di alcuni passeggeri e dipendenti delle ferrovie che sono intervenuti in suo aiuto e bloccato l'uomo, visibilmente ubriaco, fino all'arrivo dei militari. Non ci sarebbero state tensioni. Il 24enne era stato visto abitualmente nelle stazioni e in passato era stato identificato anche nello scalo romano di Termini.