Laura Boldrini, cittadinanza onoraria all'iraniana in carcere in Italia con l'accusa di scafismo

Laura Boldrini, deputata del Pd, consegna la cittadinanza onoraria del comune di Riace a Maysoon Majidi, la giovane attivista curdo-iraniana scappata dal regime del suo paese e finita in carcere in Italia con l'accusa di essere una scafista. La dem è stata invitata a consegnare questo riconoscimento all'attivista dall'amministrazione guidata dal sindaco Mimmo Lucano. "Com'è noto - si legge in una nota - Majidi, che ha sempre rigettato qualsiasi addebito, è stata di recente liberata dopo 10 mesi di reclusione". La stessa Boldrini, tra l'altro, è cittadina onoraria di Riace dal 2013. La cerimonia è in programma alle 19 di oggi, lunedì 4 novembre, nella sede del comune di Riace.

Maysoon Majidi, come ricordato dal Tempo, è stata arrestata il 31 dicembre dell'anno scorso salvo poi essere scarcerata dieci giorni fa, quando il tribunale ha accolto l’istanza presentata dal difensore della giovane, l'avvocato Giancarlo Liberati. Secondo la difesa della donna, le dichiarazioni fatte dai testimoni durante l’ultima udienza avrebbero reso evidente l'innocenza della loro assistita. Anche se la richiesta di scarcerazione è stata accolta, però, il processo andrà comunque avanti fino alla sentenza definitiva.

Intanto a Riace, come riportato dal quotidiano romano un mese fa, ci sarebbero problemi urgenti da affrontare. "L’acqua è andata via a fine luglio nella frazione di Marina di Riace – avevano raccontato al Tempo alcuni residenti -. Per settimane il sindaco ha sostenuto di aver trovato un nuovo pozzo, una nuova fonte d'acqua sulla quale però mancano dati certi e relazioni scritte da mandare in regione per poter poi avviare eventuali lavori".