Afragola, uccisa dall'ex a 14 anni. Valditara: "I ragazzi devono sapere"

"Situazioni come quella del tragico femminicidio della 14enne Martina Carbonaro ci lasciano tutti sgomenti. A questi ragazzi violenti, che non sopportano il 'no', che arrivano a gesti così estremi e drammatici, dobbiamo far capire che si rovinano la vita". Anche il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara, intervenendo alla Maratona Bullismo in corso al Palazzo dell'Informazione dell'Adnkronos a Roma in cui viene presentato il primo rapporto dell'Osservatorio nazionale bullismo e disagio giovanile. commenta con sgomento quanto accaduto alle porte di Napoli.

Il Comune di Afragola ha già proclamato il lutto cittadino e annunciato che pagherà i funerali della ragazzina uccisa a colpi di pietra alla testa dall'ex fidanzato, il 18enne Alessio Tucci. Il ragazzo ha confessato quanto accaduto la sera di lunedì 26 maggio. I due si erano incontrati in una yogurteria del centro di Afragola e poi si erano diretti verso un casolare abbandonato nei pressi dello stadio, luogo che i due frequentavano abitualmente durante la loro relazione. Il ragazzo, messo sotto torchio dagli inquirenti, ha ammesso di averla uccisa colpendola più volte in testa con una grossa pietra e poi di averne nascosto il corpo in un mobile all'interno dello stesso casolare. Subito dopo ha spento il cellulare della ragazza e lo ha nascosto all'interno di un'intercapedine, nel luogo in cui è stato trovato dai Carabinieri. "Aveva deciso di lasciarmi", questo il movente riferito dal ragazzo agli investigatori. Nei suoi confronti è stato eseguito un fermo di indiziato di delitto per i reati di omicidio pluriaggravato e occultamento di cadavere.

"Voglio solo giustizia", ha detto la madre della ragazza che, parlando con i giornalisti, ha ricordato quando circa due settimane fa la figlia le aveva riferito di aver ricevuto uno schiaffo dal fidanzato. "Ho detto a Martina 'vedi bene che devi fare, se non lo vuoi più lascialo perdere, non avere paura di lasciarlo'", ha raccontato la donna, spiegando di aver sentito la figlia l'ultima volta lunedì sera: "Mi ha risposto al telefono con la voce affannata, sembrava stesse correndo, poi più nulla. Forse lui gli ha tirato via il telefono dalla mano". Nelle 24 ore successive l'intera comunità aveva sperato di ritrovare viva la ragazzina e lo stesso fidanzato aveva partecipato alle ricerche, fingendosi estraneo alla vicenda anche con i parenti di Martina.

"Un ragazzo che ammazza una ragazza andrà in galera per tanti anni - sono le parole del ministro Valditara -. E questo forse a tanti giovani sfugge. Sfugge il fatto che la vita sia sacra, che bisogna rispettare qualsiasi persona, che bisogna fermarsi di fronte a un 'no', che ci saranno delle conseguenze. E quel ragazzo pagherà le conseguenze: se queste fossero ben comprese, molti ci penserebbero due volte prima di scatenare la loro violenza. Di fronte a episodi di questo tipo siamo senza parole".