Cgil, lettera alla Ue: "Bloccare il ponte sullo stretto"

Si appella all'Unione europea, la Cgil, per fermare la realizzazione del Ponte sullo Stretto. E non sfuggirà la contraddizione di un sindacato dei lavoratori che si adopera per bloccare commesse che produrrebbero migliaia di posti di lavoro. Per l'esattezza 120mila, secondo le stime del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture. Roba che solo in Italia, roba che solo a sinistra, soprattutto quando si mette in mezzo il segretario Maurizio Landini.

"Gentile Commissaria, la Cgil desidera sottoporre alla sua attenzione le gravi criticità tecniche, ambientali, normative e sociali connesse all'iter di approvazione del progetto relativo al 'Collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria' (Ponte sullo Stretto di Messina), recentemente trasmesso alla Commissione mediante la relazione IROPI approvata dal Consiglio dei Ministri. Relazione che non soddisfa le condizioni necessarie e sufficienti previste dal diritto comunitario e, pertanto, a nostro avviso, non può costituire base giuridicamente ammissibile per autorizzare l'opera", si legge nella lettera inviata questa mattina dalla Cgil alla Commissaria Europea per l'Ambiente Jessika Roswall, a firma del segretario confederale Pino Gesmundo.