Jasmine Paolini, clamoroso Mats Wilander: "Chi è oggi"

"Sono soddisfatta nonostante gli alti e bassi del mio gioco. E' sempre bello vincere". Può sorridere Jasmine Paolini dopo il successo al Roland Garros sull'australiana Ajla Tomljanovic che le ha permesso di raggiungere il terzo turno nel secondo slam del 2025.

Missione compiuta, dunque: l'azzurra numero 4 al mondo ha superato in scioltezza la 32enne croata di nascita ma naturalizzata australiana (n.71 del ranking) col punteggio di 6-3 6-3 in 1 ora e 23 minuti di gioco. Punteggio netto nonostante non sia stata una Jas perfetta quella vista sul campo Philippe-Chatrier col tetto chiuso per via della pioggia. La nota lieta per la 29enne toscana è di aver alzato il livello quando contava. Qualificazione al terzo turno, dunque, dove affronterà la vincente tra la russa Potapova e l'ucraina Starodubtseva.