Mauro Repetto, il grande ritorno: ecco come

Mauro Repetto torna in pista con un nuovo singolo. DJ Sole è il titolo del brano in uscita il 30 maggio che, dopo il ritorno in Italia e il “riassunto” teatrale delle puntate precedenti, segna un nuovo inizio (a quanto pare più avveniristico che mai) per l’altra anima degli 883, coautore dei più importanti successi, fino all’indimenticabile Gli anni, brano scritti dallo stesso Repetto insieme a Max Pezzali ma non firmato da Mauro che, preso dalla voglia di cambiare vita, “scappò” oltreoceano. Da un anno, però, il “ballerino” degli 883 è tornato sulle scene italiane. Prima con il libro Non ho ucciso l’uomo ragno, poi con lo spettacolo teatrale Alla ricerca dell’uomo ragno, one man show diretto da Stefano Salvati, uno dei più importanti registi di videoclip e commercial italiani ma soprattutto già autore del video di NordSudOvestEst, l’origine del grande successo del gruppo di Pavia da cui tutto sempre riparte, come in un magico cerchio infinito che torna con nostalgico romanticismo a quel passato iconico per una generazione ma poi rimbalza oltre, fino ad arrivare all’estate 2025 che si ballerà anche sulle note di DJ Sole.

Il brano è caratterizzato dall’inarrestabile energia tipica delle hit estive ma anche dal non meno atteso videoclip (che farà anche da trailer a un nuovo spettacolo) annunciato come “un unicum nel panorama audiovisivo musicale italiano” grazie all’utilizzo estremamente elaborato di software di nuova generazione e la collaborazione di un team di artisti italiani tra i migliori nel settore dell’AI e del 3D, come nei grandi film blockbuster americani. Repetto, insomma, torna sempre al suo “sogno americano” e anticipando l’uscita del disco lo ammette anche: «C’è un fil rouge, una continuità che non si è mai spezzata ma solo temporaneamente sospesa», sottolineando però anche tutto il valore di un ritorno a casa che si va sempre più consolidando. «Ora sto vivendo il mio italian dream e questo mi fa enormemente piacere». Un nuovo sogno, dunque, nel quale non potevano mancare proprio le note e il pentagramma, i complici grazie ai quali tutto è iniziato. «La musica per l me è un’ancora di salvataggio e una necessità». Solo che in luogo del mitico campionatore primo compagno di sogni nel garage di Max Pezzali, stavolta Mauro suona la chitarra.