Roma, nigeriano aggredisce suora a schiaffi e pugni in pieno volto: orrore in chiesa

04 novembre 2024 a

a

a

Orrore a Roma: un 27enne nigeriano è stato arrestato a dopo aver aggredito una suora all’interno di una chiesa vicino a Largo di Torre Argentina. Il brutale episodio è avvenuto nella mattinata di oggi, lunedì 4 novembre, quando l’uomo è entrato nell’edificio sacro con atteggiamento sospetto, tenendo il cappuccio della felpa tirato per coprirsi il volto. Insospettita dal suo comportamento, la suora, notandolo avvicinarsi al tabernacolo, gli si è rivolta gentilmente per chiedergli di uscire. A quel punto si è scatenata la violenza, brutale e improvvisa.

Senza proferire parola, il nigeriano si è scagliato contro la religiosa colpendola con schiaffi e pugni in pieno volto. La violenza dell’aggressione è stata tale da far cadere a terra la suora, che ha cominciato a urlare attirando l’attenzione dei passanti. I testimoni, accorsi in suo aiuto, hanno immediatamente avvisato le forze dell’ordine, mentre l’uomo ha approfittato del caos che si era generato per darsi alla fuga.

La Polizia, intervenuta in pochi minuti, ha iniziato le ricerche dell'aggressore raccogliendo le testimonianze dei presenti e la descrizione dell'uomo. Poco dopo, gli agenti della Sezione Volanti sono riusciti a individuarlo e bloccarlo in Piazza del Monte di Pietà. Condotto negli uffici del I Distretto Trevi Campo Marzio, il 27enne è stato arrestato con l’accusa di lesioni aggravate. Dopo gli accertamenti, il giovane è stato posto in stato di fermo nelle camere di sicurezza della Questura, in attesa del processo che verrà celebrato con rito direttissimo.