Multe, aumenti nel 2025: quanto si paga passando col rosso e col cellulare alla guida

07 novembre 2024 a

a

a

Dal 1° gennaio 2025 potrebbero scattare nuovi aumenti di oltre il 5% degli importi delle sanzioni pecuniarie previste dal codice della strada. La multa, per la guida con telefono e per la sosta in stalli per invalidi, passerà da 165 a 174 euro. Da 167 a 177 euro per il passaggio con luce rossa del semaforo, e da 173 a 183 euro per la circolazione senza la revisione.

Prendendo come riferimento l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nei due anni precedenti, il ministro della giustizia, di concerto con i ministri dell’economia e delle finanze, e delle infrastrutture e dei trasporti, dovrà fissare con decreto nella seconda metà di dicembre i nuovi minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie, che si applicheranno dunque dal 1° gennaio 2025.

"1.500 euro di multa per un rosso in pandemia". Milano, il salasso "senza avviso" è un caso

Nel calcolo dei nuovi importi sarà applicata la consueta regola dell’arrotondamento all'unità di euro per eccesso se la frazione decimale sarà pari o superiore a 50 centesimi oppure per difetto se sarà inferiore. L’arrotondamento sarà applicato alle sanzioni edittali, ma non agli importi che costituiscono il risultato di operazioni di divisione rispetto ai valori minimi o massimi previsti dal codice della strada. Escluse dall'aggiornamento le norme che hanno introdotto o modificato le sanzioni dopo il 1° gennaio 2023.

Poi c'è il capitolo codice della strada. Un ipotetico aumento del 5,7% determinerebbe l’aumento da 42 a 44 euro per il divieto di sosta in area vietata, da 83 a 88 euro per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, da 543 a 574 euro per la guida in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 g/l, da 845 a 893 euro pe l’eccesso di velocità di oltre 60 km/k rispetto al limite massimo consentito, da 866 a 915 per la mancanza di copertura assicurativa, da 5.100 a 5.391 euro per la guida senza patente o con patente di categoria diversa.