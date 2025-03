La combriccola dei vigili urbani: multe inventate, poi dividevano

Multe false per fare la bella vita. No, non è la trama di una commedia di Totò e Peppino, ma la traccia investigativa che la Procura di Ivrea sta approfondendo da oltre un anno, dopo che decine e decine di automobilisti hanno iniziato a protestare per infrazioni mai commesse e regolarmente sanzionate. Soldi che sarebbero stati incassati da tre Comuni in provincia di Torino (San Francesco al Campo, Lombardore e San Ponso) per gonfiare i bilanci e consentire così il pagamento di super retribuzioni ai dipendenti comunali e, in particolare, agli agenti di polizia municipale; i veri protagonisti (presunti) del raggiro. Le loro buste paga sarebbero state, infatti, arricchite da straordinari inventati (d’altronde sarebbero state fittizie pure le multe che li finanziavano, quindi tutto torna...) e da premi di produzione straordinari. Insomma, il Bengodi del dipendente pubblico che vive a sbafo sulla pelle dei cittadini onesti.

Il punto di contatto tra le tre Amministrazioni locali, nella ricostruzione dell’accusa, sarebbe il comandante del corpo dei caschi bianchi, tale Carlo Mura, finito nei guai insieme ad altre dieci persone. Nell’elenco sono compresi amministratori locali, dirigenti comunali, quattro agenti e un ausiliario del traffico: devono rispondere, a vario titolo, di concussione, turbata libertà degli incanti, falsità ideologica e peculato. Allo stato attuale non è possibile ipotizzare il danno arrecato dalla condotta dei sospettati, ma si stima che la rete a strascico gettata tra gli ignari conducenti possa aver raccolto non meno di un milione di euro. Gli inquirenti stanno lavorando su due fronti per risalire alle contestazioni farlocche: l’installazione, ad opera della polizia municipale, di autovelox non segnalati o visibili lungo le arterie comunali e provinciali; e l'uso di macchine civetta dalle quali multare gli automobilisti che avevano la sventura di incrociare le divise infedeli, soprattutto nel perimetro di caccia più ricco: quello dell’aeroporto “Sandro Pertini”, che si trova a ridosso tra i territori di Caselle Torinese, San Francesco al Campo e San Maurizio Canavese.