Milano, incendio in pieno centro: fumo e fiamme tra corso Vittorio Emanuele e Duomo

Un incendio è divampato pochi minuti fa in un parcheggio sotterraneo di corso Vittorio Emanuele, nel pieno centro di Milano. Da quanto si apprende, alcune auto avrebbero preso fuoco. Una densa colonna di fumo è ben visibile su piazza Duomo. Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano con otto squadre. I pompieri stanno cercando di domare le fiamme. Per il momento non è chiaro se ci siano persone ferite o intossicate. Il personale di polizia presente sul posto sta cercando di allontanare i curiosi e i turisti dal luogo dell'incidente. Al momento nessuna persona risulta coinvolta nell’incendio divampato poco dopo le 15 di oggi nelle cantine di un palazzo di corso Vittorio Emanuele, poi evacuato. Lo riferiscono in una nota i vigili del fuoco di Milano. Il rogo, stando alle prime informazioni, non sarebbe partito da auto in sosta in un parcheggio sotterraneo - come precedentemente riferito - ma da cavi elettrici posti sotto un’intercapedine. È questa l’ipotesi che sta prendendo corpo, mentre sul posto sono impegnati otto mezzi del comando provinciale dei vigili del fuoco di Milano, che "continuano ad operare nel tentativo di mettere la situazione definitivamente sotto controllo". In molti edifici della zona continua a mancare la corrente elettrica, come si nota dalle tante vetrine buie dei negozi del centro.