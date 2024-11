Agordo, Annalisa muore per cercare di accendersi una sigaretta con il fornello

08 novembre 2024 a

Non ce l'ha fatta Annalisa Zasso. L'insegnante di Agordo, ricoverata all’ospedale Borgo Trento di Verona con gravissime ustioni sull’80 per cento del corpo, è morta nella mattinata di venerdì 8 novembre. La 50enne aveva subito un incidente domestico mentre preparava la cena nella serata di mercoledì 6 novembre. Tre le ipotesi al vaglio degli inquirenti, quella che la donna abbia tentato di accendersi una sigaretta con la fiamma dei fornelli e che, per motivi ancora non chiari, abbia subito un ritorno di fiamma, o che abbia perso l’equilibrio finendo contro i fornelli accesi oppure, ancora, che possa aver preso fuoco una tendina vicino a questi.

L'intervento dei soccorsi è stato casuale, visto che erano stati chiamati a causa di una perdita d’acqua al piano sottostante. Nel momento in cui si sono resi conto che il problema veniva dall’appartamento della donna, sono saliti al piano superiore. Inutili i tentativi di suonare il campanello.

A quel punto, insospettiti da uno strano odore, hanno forzato la porta d'ingresso e trovato la donna a terra in cucina in condizioni gravissime. Si tratta del secondo caso di morte per ustioni negli ultimi mesi nel Bellunese. Prima di Annalisa, è morta Fernanda Paganin. La 92enne è deceduta per un ritorno di fiamma mentre tentava di accendere la stufa.