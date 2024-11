Cortona, la straziante festa di compleanno della bimba di 5 anni: come è andata a finire

13 novembre 2024 a

Mamma organizza una festa per sua figlia di 5 anni ma nessuno si presenta. È successo a Cortona, in provincia di Perugia. A raccontare il tutto è stata proprio la madre della piccola, che sui social si è lasciata andare a un lungo e amaro sfogo. "È vergognoso. Ha fissato per ore la porta. Aspettando che qualcuno dei suoi amici entrasse per festeggiarla", ha scritto la donna. I genitori della bimba avevano affittato una sala giochi, allestita appositamente per l'occasione.

La piccola ha distribuito i suoi 35 inviti a scuola. Se dieci amici le hanno subito detto di non poter partecipare alla sua festa, gli altri 25 invece non hanno fatto sapere proprio nulla, non dando nemmeno delle spiegazioni. Neanche un messaggio. Un atteggiamento che ha fatto infuriare la mamma, la quale si è così sfogata in un gruppo pubblico su Facebook scrivendo un messaggio diretto alla figlia: "Non hai pianto, sempre col sorriso sulle labbra e un occhio alla porta con la speranza che qualcuno arrivasse. Ho avuto la conferma della piccola grande forte coraggiosa donna che sei".

Riferendosi agli altri genitori, poi, la donna ha aggiunto: "Non auguro a nessuno di ritrovarsi nella tua stessa situazione, è vergognoso e umiliante". Sconcertati anche i titolari della sala giochi, ringraziati dalla donna per aver fatto divertire la figlia. "In nove anni di attività, non ci era mai successa una cosa simile. Va bene che qualcuno possa non presentarsi all'ultimo minuto, ma 25 bambini e relativi genitori, non ci è mai capitato. Una cosa davvero brutta e vergognosa", hanno commentato.