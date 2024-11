Napoli, 13enne accoltella un coetaneo: la lite scoppiata per un pallone

18 novembre 2024 a

Altra violenza in Campania, dove un ragazzino di 13 anni ha accoltellato un coetaneo per un pallone. È accaduto nella serata di domenica 17 novembre a Giugliano, in provincia di Napoli. I carabinieri sono intervenuti al pronto soccorso dell'ospedale San Giugliano perché poco prima un 13enne, accompagnato dai propri familiari, si era presentato in ospedale con una ferita d'arma da taglio.

Da una prima e sommaria ricostruzione ancora da verificare sembrerebbe che il bambino, mentre stava giocando a pallone con altri amici nel parchetto vicino piazza Gramsci, sarebbe stato avvicinato da un altro bambino che voleva prendere la palla. Il 13enne si sarebbe rifiutato e così il ragazzo avrebbe colpito con un coltello la vittima alla coscia sinistra. Il 13enne è stato dimesso con un punto di sutura, ma proseguono le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'evento e identificare l'aggressore.

Solo qualche giorno fa una ragazzina di 15 anni ha accoltellato un conoscente di 19. I due erano a bordo di un treno della Metro. Alla fermata di Piscinola sono scesi entrambi e sulla banchina lei ha estratto un coltello dalla borsa e ha colpito il giovane all’addome. Sembra che la 15enne si fosse risentita per uno sfottò. Anche in quel caso il 19enne non ha riportato ferite gravi.