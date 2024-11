Lecce, inala gas esilarante alla festa di compleanno: la morte agghiacciante di Pierpoalo Morciano

18 novembre 2024 a

Una morte agghiacciante, per un malore dopo aver inalato "il gas della risata" da un palloncino per festeggiare il suo 26esimo compleanno: è la tragedia che domenica sera ha scosso il paese di Alessano, in provincia di Lecce. Il giovane, Pierpaolo Morciano, era in compagnia di amici in strada quando si è sentito male dopo l'inalazione del protossido di azoto. Da quanto ricostruito dai carabinieri, il gruppo stava festeggiando utilizzando i cosiddetti palloncini della risata che contengono il gas che suscita ilarità ma che, in alcuni casi, può portare alla paralisi facciale e all'arresto cardiocircolatorio.

Gli amici hanno subito allertato il 118 ma i soccorritori non hanno potuto fare nulla. La salma, su disposizione del magistrato di turno, è stata portata alla camera mortuaria dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce dove saraà eseguita l'autopsia. Le indagini mirano anche a stabilire dove siano stati acquistati i palloncini.

L'inalazione del protossido di azoto, noto come gas esilarante, può' comportare gravi rischi per la salute. Usato anche come analgesico e anestetico in ambito clinico, la sua somministrazione senza controllo di personale medico può avere gravi ripercussioni a livello neurologico e può causare effetti collaterali come vertigini, nausea e mal di testa fino, in caso di grandi quantità inalate, alla perdita di coscienza, depressione respiratoria, asfissia, cali di pressione, aritmie e persino arresto cardiaco, come probabilmente è avvenuto per il festeggiato.