Toscana, maltempo-choc: vento oltre i 100 km/h e onde alte fino a 8 metri: il video

Vento oltre i 100 km orari, onde alte fino a 8 metri e alberi caduti: questa la situazione drammatica che sta vivendo la Toscana oggi, mercoledì 20 novembre. Un forte maltempo si è abbattuto sulla zona costiera, dove infatti è stata diramata un’allerta arancione sia per il vento che per le mareggiate. Le condizioni sono così pericolose che a Livorno, dove il vento di Libeccio sta soffiando ininterrottamente da questa notte, si è deciso di sospendere le attività portuali. Interrotti anche i collegamenti con le isole maggiori.

Sulla Gorgona e lungo il litorale centrale, si sono registrate raffiche di vento fino a 115 chilometri orari, e oltre i 100-110 chilometri orari sui rilievi. Mentre la boa della Gorgona ha registrato onde a più di 7 metri di altezza. Intanto, sono in corso interventi del sistema di Protezione Civile per via di alcuni alberi caduti. Il forte maltempo sta colpendo in queste ore anche il Pisano, con interventi dei vigili del fuoco richiesti soprattutto nei Comuni di Pisa, San Giuliano Terme, Calci, Calcinaia, Pontedera, Santa Maria a Monte, Montopoli, San Miniato e Crespina-Lorenzana. Gli interventi hanno riguardato rami e alberi caduti in strada, oltre che cadute di tegole.

Durante l'allerta arancione, che durerà almeno fino a sera, a Livorno resteranno chiusi al pubblico i parchi, i cimiteri e il canile comunale. Scattate anche le prime ordinanze che riguardano la chiusura delle scuole della provincia di Livorno. Oggi, dunque, niente lezioni negli istituti di ogni ordine e grado nei comuni di Bibbona, Cecina, Castagneto Carducci, Rosignano Marittimo e, all'Isola d'Elba, a Portoferraio.